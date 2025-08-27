Англія

Вихованець клубу хоче грати у футбол.

Англійський центральний півзахисник та вихованець Манчестер Юнайтед Коббі Мейну під завісу літнього трансферного вікна втратив сподівання на потрапляння до стартового складу під орудою Рубена Аморіма.

20-річний виконавець напередодні сповістив "Червоних дияволів" про бажання змінити місце роботи, після чого клуб став відкритим до можливих пропозицій.

Вимог до трансферу у Юнайтед при цьому менше, аніж було минулої зими, коли гравцем також цікавились інші колективи.

Тоді за гравця вимагати 81,2 млн євро, а зараз — можна домовитись і за 52 млн євро.

У минулому сезоні на рахунку Мейну 37 матчів, два голи та один асист.