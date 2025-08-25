Англія

Пішли пропозиції й із Англії.

Французький Марсель майже тиждень тому відсторонив від основної команди півзахисника Адрієна Рабьо та нападника Джонатана Роу через бійку в роздягальні після матчу проти Ренна.

І якщо англійський виконавець уже знайшов собі нове місце роботи — італійську Болонью, то французького гравця "провансальці" й досі не прилаштували на нове місце.

Коло зацікавлених клубів при цьому виключно розширюється й нещодавно поповнилось двома колективами з англійської Прем’єр-ліги.

Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Вест Гем подали запити щодо трансферної інформації Рабьо до Марселя.

Однак є проблема — після відсторонення від команди Адрієн більше не виходив на зв’язок із клубом, а отже контактувати потенційним претендентам на його підписання доведеться окремо з кожною із сторін.

Марсель хоче отримати за свого виконавця близько 15-20 млн євро.

Минулого сезону француз відіграв за 31 матч, забив десять голів та віддав шість результативних передач.