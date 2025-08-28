Англія

Клуб цікавиться бразильським хавбеком перед закриттям трансферного вікна.

Півзахисник Лукас Пакета може покинути Вест Гем до завершення літнього трансферного вікна, повідомляє Foot Mercato.

Астон Вілла вже запросила умови трансферу 28-річного бразильця, хоча Вест Гем наполягає на сумі в 60 мільйонів фунтів (близько 70 мільйонів євро).

Факт участі Астон Вілли в Лізі Європи цього сезону може мотивувати Пакета на перехід до Бірмінгема, хоча раніше його пов’язували з Манчестер Сіті.

Уже в цьому сезоні на рахунку Пакета два м’ячі за три зіграних матчі.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем збирає інформацію щодо Пакета.