Клуб цікавиться бразильським хавбеком перед закриттям трансферного вікна.
Лукас Пакета, Getty Images
28 серпня 2025, 18:51
Півзахисник Лукас Пакета може покинути Вест Гем до завершення літнього трансферного вікна, повідомляє Foot Mercato.
Астон Вілла вже запросила умови трансферу 28-річного бразильця, хоча Вест Гем наполягає на сумі в 60 мільйонів фунтів (близько 70 мільйонів євро).
Факт участі Астон Вілли в Лізі Європи цього сезону може мотивувати Пакета на перехід до Бірмінгема, хоча раніше його пов’язували з Манчестер Сіті.
Уже в цьому сезоні на рахунку Пакета два м’ячі за три зіграних матчі.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем збирає інформацію щодо Пакета.