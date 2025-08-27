Англія

Майбутнє аргентинського плеймейкера в клубі АПЛ під питанням.

Астон Вілла отримала пропозицію Штутгарта щодо атакувального півзахисника Еміліано Буендії, передає видання The Athletic.

"Шваби" хотіли орендувати 28-річного аргентинця до завершення сезону-2025/26 із правом викупу. Повідомляється, що "леви" пропозицію відхилили.

Майбутнє Буендії в Астон Віллі під питанням, хоча сам гравець хотів би залишитися в клубі. У той же час Еміліано розуміє, що його кар'єра цілком може продовжитися поза Бірмінгемом уже найближчим часом.

Плеймейкер провів другу частину минулої кампанії у леверкузенському Баєрі (два гола в 14-ти матчах). "Фармацевти" мали право здійснити повноцінний трансфер аргентинця, але не скористалися ним.

Буендія виступає за Астон Віллу з 2021 року. За даними порталу transfermarkt, Норвіч Сіті отримав за нього 38,4 млн євро. На рахунку Еміліано десять голів і дев'ять асистів у 98-ми матчах "левів" у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що бірмінгемці цікавляться скандальним Адрієном Рабьйо.