Англія

Бірмінгемський клуб розглядає можливість підписання вінгера Манчестер Юнайтед.

Астон Вілла веде перемовини щодо потенційного переходу англійського вінгера Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

Керівництво бірмінгемського клубу уважно вивчає умови майбутньої угоди, адже змушене дотримуватися правил фінансового фейр-плей УЄФА, що робить можливий трансфер реалістичним лише за вигідних для Вілли фінансових умов.

Минулого сезону Санчо виступав на правах оренди за Челсі, де в 41 матчі відзначився 5 голами та 10 результативними передачами. За даними Transfermarkt, його вартість становить близько 28 мільйонів євро.

Раніше футболіст відмовився переходити в Рому.