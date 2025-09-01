Німеччина

Наступник Енцо Мійо.

Німецький Штутгарт цього літа залишився без одного з лідерів атакувальної ланки, французького півзахисника Енцо Мійо, який перебрався до саудівського Аль-Хіляля.

Тож "шваби" в останні дні трансферного вікна були заклопотані тим, щоб компенсувати цю прогалину у власному кадровому резерві.

Зрештою, вони планують це зробити за рахунок підписання марокканського атакувального півзахисника англійського Лестера Біляля Ель-Ханнуса.

За 21-річного виконавця запропонували 25 млн євро в якості зобов’язання викупу, після річної оренди, тоді як сам гравець потім отримає контракт на чотири роки.

Повідомляється, що футболіст уже відбув до Німеччини на медогляд.

У минулому сезоні на рахунку Ель-Ханнуса три голи та шість асистів у 37 матчах.