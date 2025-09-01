Наступник Енцо Мійо.
01 вересня 2025, 09:00
Німецький Штутгарт цього літа залишився без одного з лідерів атакувальної ланки, французького півзахисника Енцо Мійо, який перебрався до саудівського Аль-Хіляля.
Тож "шваби" в останні дні трансферного вікна були заклопотані тим, щоб компенсувати цю прогалину у власному кадровому резерві.
Зрештою, вони планують це зробити за рахунок підписання марокканського атакувального півзахисника англійського Лестера Біляля Ель-Ханнуса.
За 21-річного виконавця запропонували 25 млн євро в якості зобов’язання викупу, після річної оренди, тоді як сам гравець потім отримає контракт на чотири роки.
Повідомляється, що футболіст уже відбув до Німеччини на медогляд.
У минулому сезоні на рахунку Ель-Ханнуса три голи та шість асистів у 37 матчах.