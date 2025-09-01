Італія

Усе сталось доволі швидко.

Французький Марсель цього літа мав позбутись двох учасників бійки в роздягальні основної команди після поразки від Ренна на старті нового сезону.

Ідеться про англійського нападника Джонатана Роу та французького півзахисника Адрієна Рабьо.

І якщо першого в підсумку забрала до себе італійська Болонья, то з 30-річним виконавцем довелось тягнути аж до заключного дня літнього трансферного вікна.

Утім, інтерес італійського Мілана все ж таки був достатньо сильним, щоб погодити трансфер за 10 млн євро та контракт до 2029 року із зарплатнею в 5 млн євро за сезон.

Найближчим часом про перехід буде оголошено офіційно.

У минулому сезоні Адрієн зіграв 31 матч, забив 10 голів та віддав п'ять асистів.