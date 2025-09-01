Туреччина

У Стамбулі сталось перехоплення трансферу.

Англійський Манчестер Сіті замислив божевільну історію із зміною основного воротаря в останній день цьогорічного літнього трансферного вікна.

Але все залежало від того, чи здійсниться продаж бразильського голкіпера "містян" Едерсона Мораеса у вирішальну мить.

Тривалий час турецький Галатасарай лідирував у перемовинах щодо 32-річного гравця та був максимально близьким до здійснення власної мрії.

Але напередодні Фенербахче втрутився в процес та за кілька годин остаточно вибив принципового суперника з перегонів.

За суму в 13-14 млн євро Едерсон здійснить перехід до розташування "канарок" уже за кілька годин.

Контракт до 2028 року.

Це в свою чергу відкрило двері до Манчестер Сіті для італійського воротаря французького Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумми.