У Стамбулі сталось перехоплення трансферу.
Едерсон, Getty Images
01 вересня 2025, 08:15
Англійський Манчестер Сіті замислив божевільну історію із зміною основного воротаря в останній день цьогорічного літнього трансферного вікна.
Але все залежало від того, чи здійсниться продаж бразильського голкіпера "містян" Едерсона Мораеса у вирішальну мить.
Тривалий час турецький Галатасарай лідирував у перемовинах щодо 32-річного гравця та був максимально близьким до здійснення власної мрії.
Але напередодні Фенербахче втрутився в процес та за кілька годин остаточно вибив принципового суперника з перегонів.
За суму в 13-14 млн євро Едерсон здійснить перехід до розташування "канарок" уже за кілька годин.
Контракт до 2028 року.
Це в свою чергу відкрило двері до Манчестер Сіті для італійського воротаря французького Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумми.