Англія

Англійський вінгер має суттєво знизити оклад, щоб стати "вовком".

Перехід Джейдона Санчо до Роми поки що завис у повітрі. Як повідомляють італійські медіа, Манчестер Юнайтед погодився відпустити англійця за 23 мільйони євро, але питання впирається в особисті умови гравця.

"Червоні дияволи" прагнуть зняти вінгера з фінансових витрат, адже його контракт діє лише до кінця сезону. Угода розглядається у форматі оренди з обов’язковим викупом, однак найбільша перешкода — заробітна плата футболіста.

Санчо зараз отримує близько 15 мільйонів євро на рік брутто — цифра, яка суттєво перевищує можливості римського клубу. Рома пропонує альтернативу: п’ятирічний контракт із заробітком приблизно 4,5 мільйона євро на сезон плюс бонуси, із поступовим зростанням суми.

Тепер все залежить від рішення самого футболіста. Інтерес до Санчо проявляють також Ювентус і турецький Бешикташ.