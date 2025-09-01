Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 31 серпня 2025 року.

​В центральному матчі третього туру АПЛ чинний чемпіон країни Ліверпуль приймав Арсенал.

Обережний футбол з обох сторін завершився мінімальною перемогою господарів. У другому таймі Домінік Собослаї розкішним ударом зі штрафного змусив капітулювати Давіда Раю.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в Бернлі, тоді як лондонський Арсенал прийматиме Ноттінгем Форест.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Арсенал у першому турі сезону АПЛ-2025/26:

Ліверпуль — Арсенал 1:0

Гол: Собослаї, 83



Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате (Гомес, 79), ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 61) — Салах, Вірц (Ендо, 89), Гакпо — Екітіке (К'єза, 79).



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба (Москера, 5), Габріел, Калафіорі — Меріно (Едегор, 70), Субіменді, Райс — Мадуеке (Доуман, 89), Йокерес, Мартінеллі (Езе, 70).



Попередження: Гравенберх, Ендо — Йокерес, Субіменді