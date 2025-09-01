Італія

Угоди з ПСЖ так і не вдалось досягнути.

Туринський Ювентус у другій частині минулого сезону був вражений продуктивністю орендованого у французького Парі Сен-Жермен нападника Рандаля Коло Муані, тому хотів оформити ще одну позику цього літа.

Однак, незважаючи на всі старання "Старої Синьйори", задовольнити вимоги чемпіонів Ліги 1 вона в підсумку так і не змогла.

А отже Юве активував план Б, який полягав у підписанні бельгійського нападника німецького РБ Лейпциг Лої Опенда.

Відносно 25-річного виконавця все сталось доволі швидко — запропоновано оренду на сезону та викуп наступного літа з підписанням контракту до 2030 року із зарплатнею в 4,2 млн євро за сезон.

Загальна вартість пакету цього трансферу складе 40 млн євро.

Сторони закрили всі питання, а гравець уже перебуває на шляху до Турину.

Опенда в минулому сезоні забив 13 голів та віддав 11 асистів у 45 матчах.