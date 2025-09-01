Англія

Попередній рекорд АПЛ протримався кілька місяців.

Трансферна сага з потенційний переходом шведського нападника англійського Ньюкасла Александера Ісака до Ліверпуля, яка розгорнулась цього літнього трансферного вікна та, здається, вийшла за межі розумного, нарешті добігла до завершення сьогодні вночі.

Тривалі перемовини поміж клубами щодо 25-річного виконавця було завершено на позначці в 150 млн євро.

Це — оновлення історичного рекорду АПЛ за вартістю трансферу футболіста, тоді як попередній лише кілька місяців тому Ліверпуль установив, придбавши у леверкузенського Баєра атакувального півзахисника Флоріана Вірца.

Контракт до 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон буде підписано в заключний день трансферного вікна.