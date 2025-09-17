Португальський тренер підпише угоду на три роки, керівництво повністю довіряє йому.
Вітор Перейра, Getty images
17 вересня 2025, 20:57
Головний тренер Вулвергемптона Вітор Перейра досяг принципової домовленості зі своїм клубом щодо нового контракту. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони узгодили умови, і найближчим часом наставник підпише трирічну угоду.
Правління клубу висловило повну підтримку португальському фахівцеві, який продовжить роботу з командою у Прем’єр-лізі.
Нагадаємо, Вітор Перейра очолив "вовків" наприкінці 2024 року. Його поточна угода спливає наприкінці поточного сезону.