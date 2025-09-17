Головний тренер Вулвергемптона Вітор Перейра досяг принципової домовленості зі своїм клубом щодо нового контракту. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони узгодили умови, і найближчим часом наставник підпише трирічну угоду.

Правління клубу висловило повну підтримку португальському фахівцеві, який продовжить роботу з командою у Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, Вітор Перейра очолив "вовків" наприкінці 2024 року. Його поточна угода спливає наприкінці поточного сезону.