Італія

Руслан Маліновський отримав найгіршу оцінку серед усіх гравців.

Інтер без проблем розібрався з Дженоа з Маліновським у складі (2:0).

Міланський клуб впевнено крокує до чемпіонства. Сьогодні команда Ківу зробила ще один крок до цієї мети. Господарі відкрили рахунок на 31-й хвилині гри. Після затяжної атаки Мхітарян розкішною передачею розрізав оборону суперника, а Дімарко потужним ударом поклав мʼяч у сітку з гострого кута.

Після перерви нерадзуррі продовжили домінувати та подвоїли перевагу. Чалханоглу, який вийшов на заміну в другому таймі, впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У підсумку Інтер в економрежимі перемагає та збільшує відрив від Мілана до 13 очок. Дженоа продовжує перебувати в нижній частині таблиці. Підопічні Де Россі перебувають на відстані 3 пунктів від зони вильоту.

Руслан Маліновський провів не найкращу гру. Українець отримав жовту картку на 2-й хвилині та був замінений після першого тайму. Півзахисник отримав найгіршу оцінку серед усіх гравців.

Інтер — Дженоа 2:0

Голи: Дімарко, 31, Чалханоглу, 69 (пен)

Інтер: Зоммер — Аканджі, де Врей (Біссек, 66), Аугусто — Енріке, Барелла, Зелінські (Фраттезі, 76), Мхітарян (Чалханоглу, 59), Дімарко — Тюрам (Еспозіто, 59), Бонні (Діуф, 76)

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон, Маліновський (Аморім, 46), Френдруп, Мартін (Сабеллі, 86) — Бальданці (Мессіас, 66), Олівейра (Екубан, 60) — Коломбо (Ехатор, 66)

Попередження: Мхітарян, Чалханоглу — Маліновський