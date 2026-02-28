Іспанія

Хуліан відзначився переможним голом першим ударом у площину воріт матрацників.

Альварес на останній хвилині приніс перемогу Атлетіко над Реалом Овʼєдо (1:0)

Господарі поля змогли навʼязати боротьбу підопічним Сімеоне. На двох команди завдали аж 26 ударів, проте останні хвилини були за мадридцями. Долю поєдинку вирішив забитий мʼяч на останніх секундах гри. Альварес, який зʼявився на полі в другому таймі, влучним ударом пробив без шансів для голкіпера.

Завдяки цій перемозі Атлетіко обходить Вільярреал та посідає 3-тю сходинку з 51 очком. Овʼєдо продовжує залишатися на дні турнірної таблиці з 17 пунктами.

Реал Ов`єдо — Атлетіко Мадрид 0:1

Гол: Альварес, 90+4

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль (Аїхадо, 80), Кальво, Карму, Лопес — Ассан (Ілич, 72), Сібо, Фонсека (Коломбатто, 65), Чайра (Фернандес, 72) — Рейна (Касорла, 80), Віньяс

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Ле Норман, Діас — Альмада (Льоренте, 71), Кардосо (Сімеоне, 61), Мендоса (Коке, 61), Баена — Серлот (Грізманн, 61), Лукман (Альварес, 46)

Попередження: Відаль, Лопес — Норман, Моліна