Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 зустрінуться лондонські Арсенал і Челсі.

Поєдинок відбудеться в неділю, 1 березня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5.66. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Арсенал переможе й не пропустить", представлений показником 2.67.

Коефіцієнтом 3.49 оцінена ймовірність гольової передачі у виконанні Мартіна Едегора.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.37.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Челсі на Football.ua.