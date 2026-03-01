Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Арсенал — Челсі, Getty Images
01 березня 2026, 00:47
У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 зустрінуться лондонські Арсенал і Челсі.
Поєдинок відбудеться в неділю, 1 березня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5.66. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.35.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Арсенал переможе й не пропустить", представлений показником 2.67.
Коефіцієнтом 3.49 оцінена ймовірність гольової передачі у виконанні Мартіна Едегора.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.37.
Слідкуйте за матчем Арсенал — Челсі на Football.ua.