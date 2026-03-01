Парижани завдали понад 20 ударів по воротах суперника, але змогли відзначитися лише один раз.
Getty Images
01 березня 2026, 00:17
ПСЖ із Забарним у складі впевнено розібрався з Гавром (1:0)
Парижани завдали понад 20 ударів по воротах суперника, але змогли відзначитися лише один раз. На 37-й хвилині Баркола головою після подачі Лі Кан Іна відправив мʼяч у сітку. Підопічні Луїса Енріке повністю контролювали гру та навіть з пенальті могли подвоїти перевагу, але Дуе схибив.
У підсумку ПСЖ перемагає та зберігає відрив від другого місця у 4 пункти.
Ілля Забарний провів усю гру з перших хвилин. Український захисник отримав одну з найкращих оцінок — 7,7.
Гавр — ПСЖ — 0:1
Гол: Баркола