Франція

Парижани завдали понад 20 ударів по воротах суперника, але змогли відзначитися лише один раз.

ПСЖ із Забарним у складі впевнено розібрався з Гавром (1:0)

Парижани завдали понад 20 ударів по воротах суперника, але змогли відзначитися лише один раз. На 37-й хвилині Баркола головою після подачі Лі Кан Іна відправив мʼяч у сітку. Підопічні Луїса Енріке повністю контролювали гру та навіть з пенальті могли подвоїти перевагу, але Дуе схибив.

У підсумку ПСЖ перемагає та зберігає відрив від другого місця у 4 пункти.

Ілля Забарний провів усю гру з перших хвилин. Український захисник отримав одну з найкращих оцінок — 7,7.

Гавр — ПСЖ — 0:1

Гол: Баркола