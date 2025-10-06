Англія

Норвезький хавбек пропустить матчі збірної та проходитиме відновлення на клубній базі.

Арсенал офіційно повідомив про травму півзахисника Мартіна Едегора, яку він отримав у поєдинку сьомого туру англійської Прем’єр-ліги проти Вест Гема (2:0). Капітан лондонців пошкодив медіальну колатеральну зв’язку лівого коліна.

Наразі Едегор проходитиме медичне обстеження та курс відновлення на тренувальній базі Арсеналу під час міжнародної паузи. Клуб сподівається, що футболіст зможе якнайшвидше повернутися до гри.

Через травму норвежець пропустить найближчі матчі національної збірної Норвегії — проти Ізраїлю 11 жовтня та Нової Зеландії 14 жовтня. Терміни його повернення на поле поки що не уточнюються.

