Італія

Форвард молодіжної збірної Чехії з’явився на полі в поєдинку проти Болоньї.

У неділю в матчі Серії А між Пізою та Болонією дебютував 17-річний нападник Луїс Томас Буффон – син легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Форвард Пізи з’явився на полі на 77-й хвилині, коли його команда програвала 0:4. Луїс вийшов замість М’Бала Нзоли після того, як Піза залишилася у меншості ще в першому таймі та пропустила чотири голи.

Цікаво, що батько Луїса, Джанлуїджі Буффон, також дебютував у Серії А у 17-річному віці – це сталося 19 листопада 1995 року у матчі Парма – Мілан (0:0).

Луїс Буффон представляє молодіжну збірну Чехії – саме громадянство матері дозволяє йому виступати за цю країну на міжнародному рівні.