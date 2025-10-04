Захисник Арсеналу П’єро Інкап’є пропустить матчі до міжнародної паузи.
П’єро Інкап’є, getty images
04 жовтня 2025, 15:55
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився інформацією щодо стану здоров’я універсального захисника П’єро Інкап’є, який в останній день трансферного вікна перейшов з леверкузенського Баєра на правах оренди з правом викупу.
"П’єро Інкап’є повернеться вже після міжнародної паузи" – сказав Артета, коментуючи ситуацію з травмованим захисником.
Еквадорський футболіст останнім часом відновлювався після пошкодження і не потрапляв до заявки Арсеналу, за який він дебютував у матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти Атлетік Більбао, вийшовши на заміну на одну хвилину.