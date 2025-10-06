Інше

Керівництво клубу ухвалило рішення розірвати контракт через невдалий старт у чемпіонаті.

Шотландський клуб Рейнджерс офіційно оголосив про відставку головного тренера Рассела Мартіна.

Наставник очолив команду в червні 2025 року, проте вже на початку сезону-2025/26 був змушений залишити свій пост через незадовільні результати. Разом із Мартіном команду покине й увесь його тренерський штаб.

Після семи турів шотландського Прем’єршипу Рейнджерс посідають восьме місце в турнірній таблиці, маючи лише вісім очок. Команда здобула одну перемогу, п’ять разів зіграла внічию та зазнала однієї поразки, при цьому має негативну різницю забитих і пропущених м’ячів.

Клуб подякував спеціалісту за його роботу та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера, за повідомленнями британських ЗМІ, буде один із асистентів команди.