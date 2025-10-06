Україна

Тренер відзначив важливість трьох очок перед паузою, командні дії в атаці та повернення фанатів на трибуни.

Головний тренер Кривбасу Патрік Ван Леувен поділився емоціями після домашньої перемоги над Кудрівкою (3:1) у 7‑му турі УПЛ. На його думку, успіх — результат наполегливої роботи і сильного командного духу.

"Я щасливий, що ми перемогли. У першому таймі мали багато шансів — могли і повинні були відкрити рахунок раніше. Але добре, що не зупинилися, продовжили тиснути — і реалізували свої нагоди у другому таймі", — сказав Ван Леувен. Завдяки комфортному рахунку він навіть зміг дати ігровий час молодим гравцям.

На запитання про гру воротаря Кемкіна, який демонструє стабільність, тренер відповів: "Він дуже сильний голкіпер — вміє грати ногами, починає атаки, має добру реакцію. Коли щось помилково роблять захисники, він завжди готовий підстрахувати".

Про перерву між таймами наставник розповів, що команда аналізувала відео ключових моментів переходу в атаку та разом обговорювала, як краще використовувати гольові нагоди.

Ван Леувен віддав належне й підтримці з трибун: "Повернення вболівальників — це чудово. Ультрас із гаслами, перформансами зарядили команду енергією — її справді відчували на полі".

Також він прокоментував повернення Дібанго після тривалої травми: "Його вихід був запланований. Він уже два тижні тренується з нами — ми дали йому грати, щоб повернути впевненість".

Щодо авторів голів, тренер зазначив: "Твердохліб забив у першому таймі, Мендоза оформив дубль у другому. Все це стало результатом командної роботи. Я задоволений, що команда не зупинилась і до кінця працювала на перемогу".

Ван Леувен визнав, що пропущений гол — надзвичайно прикрий момент: "Ми повинні залишатися зосередженими кожну хвилину матчу". Також він пообіцяв дати гравцям час на відновлення перед подальшою підготовкою до наступних поєдинків.