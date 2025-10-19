Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 18 жовтня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув впевнену перемогу над Ноттінгем Форест (3:0).

У першому таймі перевага була за командою Анже Постекоглу, яка створила кілька чудових моментів, але реалізувати їх не змогла.

У другому таймі картина змінилася — вже на 49 хвилині Джош Ачімпонг вивів "синіх" вперед, а через три хвилини перевагу гостей подвоїв Педру Нету.

Потім на 84 хвилині остаточну крапку в матчі поставив Ріс Джеймс, після чого на 87 хвилині команда Енцо Марески залишилася в меншості через вилучення Мало Гюсто за другу жовту картку.

Український захисник Олександр Зінченко провів на полі 74 хвилини, вийшовши у стартовому складі "лісників", які одразу після матчу відправили у відставку Постекоглу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Челсі у рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ноттінгем Форест — Челсі 0:3

Голи: Ачімпонг, 49, Нету, 52, Джеймс, 84.

Ноттінгем Форест: Селс — Міленкович, Морато, Мурільйо (Вуд, 74) — Вільямс, Луїс (Гадсон-Одої, 53), Сангаре, Зінченко (Савона, 74) — Гіббс-Вайт, Авонії (Жезус, 46), Андерсон.

Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Ачімпонг (Адарабіойо, 81), Кукурелья — Гюсто, Лавія (Гіттенс, 46) — Нету (Естеван, 78), Сантос (Кайседо, 46), Гарначо (Гію, 46) — Педро.

Попередження: Морато, Сангаре — Гюсто, Естеван, Санчес.

Вилучення: Гюсто, 87 (друга жовта).