Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 18 жовтня 2025 року.
Ноттінгем Форест - Челсі, Getty Images
19 жовтня 2025, 12:20
Лондонський Челсі у матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув впевнену перемогу над Ноттінгем Форест (3:0).
У першому таймі перевага була за командою Анже Постекоглу, яка створила кілька чудових моментів, але реалізувати їх не змогла.
У другому таймі картина змінилася — вже на 49 хвилині Джош Ачімпонг вивів "синіх" вперед, а через три хвилини перевагу гостей подвоїв Педру Нету.
Потім на 84 хвилині остаточну крапку в матчі поставив Ріс Джеймс, після чого на 87 хвилині команда Енцо Марески залишилася в меншості через вилучення Мало Гюсто за другу жовту картку.
Український захисник Олександр Зінченко провів на полі 74 хвилини, вийшовши у стартовому складі "лісників", які одразу після матчу відправили у відставку Постекоглу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Челсі у рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Ноттінгем Форест — Челсі 0:3
Голи: Ачімпонг, 49, Нету, 52, Джеймс, 84.
Ноттінгем Форест: Селс — Міленкович, Морато, Мурільйо (Вуд, 74) — Вільямс, Луїс (Гадсон-Одої, 53), Сангаре, Зінченко (Савона, 74) — Гіббс-Вайт, Авонії (Жезус, 46), Андерсон.
Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Ачімпонг (Адарабіойо, 81), Кукурелья — Гюсто, Лавія (Гіттенс, 46) — Нету (Естеван, 78), Сантос (Кайседо, 46), Гарначо (Гію, 46) — Педро.
Попередження: Морато, Сангаре — Гюсто, Естеван, Санчес.
Вилучення: Гюсто, 87 (друга жовта).