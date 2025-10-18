Англія

Наставник Челсі — про важкий перший тайм, червону картку та правильні зміни у складі.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився враженнями після впевненої перемоги його команди над Ноттінгем Форестом (3:0) у восьмому турі Англійської Прем’єр-ліги.

Італієць спостерігав за грою з трибун, оскільки відбував дискваліфікацію через вилучення у попередньому матчі.

"У першому таймі ми трохи боролися. Без м’яча ми діяли добре, а з м’ячем допустили кілька помилок і дозволили супернику створити моменти.

Моє послання в перерві було таким: пресинг у нас хороший, але з м’ячем ми грали недостатньо добре. Ми були неточні у побудові атак. У другому таймі ми тактично дещо підкоригували гру і показали себе краще", — сказав Мареска.

Також наставник «синіх» згадав про вилучення у матчі:

"Звісно, можна було б краще діяти щодо червоної картки, це була помилка при рахунку 3:0, її можна було уникнути, але водночас прагнення гравців не пропустити гол теж було важливим. У останні чотири-п’ять хвилин вони кричали одне одному: “не пропускайте, не пропускайте”.

Щодо ротації складу і фізичних кондицій окремих футболістів Мареска зазначив:

"Наразі головне – захистити гравців. Ми вже знали, що Ромео не зіграє 90 хвилин. План був на 45 хвилин для Ромео. Мойзе не може грати 90 хвилин, тому рішення було почати з Мойзе або Ромео. Ромео потрібен імпульс, щоб розпочати матч, і це було заплановано".

Мареска також прокоментував виступ окремих гравців:

"Гарначо провів фантастичну гру проти Ліверпуля, тож було добре дати йому ще один шанс.

Джеймі провів непоганий матч, коли вийшов на поле. Марк Гію теж зіграв добре".

Тренер розповів і про тактичну адаптацію під суперника:

"Також ми планували гру, очікуючи від суперника захист із чотирьох гравців, а не п’яти. Жоау Педру краще грати форвардом проти захисту з чотирьох, а не з п’яти гравців. Якщо згадати матчі проти Вест Гема на виїзді та Фулгема вдома, ми використовували Ліама Делапа проти захисту з п’яти. Тож під час перерви ми внесли зміни і гра стала кращою".

Наступний свій матч Челсі проведе в рамках Ліги Чемпіонів проти Аякса (22 жовтня).