Англія

Власник клубу Евангелос Марінакіс прийняв безжальне рішення звільнити австралійського фахівця лише після восьми матчів на чолі команди.

Ноттінгем Форест шокував футбольну спільноту, оголосивши про звільнення головного тренера Анже Постекоглу всього через кілька хвилин після фінального свистка у матчі проти Челсі, який завершився поразкою з рахунком 0:3.

​Власник клубу Евангелос Марінакіс, відомий своїми рішучими та іноді імпульсивними кадровими рішеннями, не став чекати та вдався до кардинальних змін.

​Поразка від Челсі стала останньою краплею для керівництва. Голи Ачимпонга Педро Нету та Джеймса забезпечили перемогу лондонцям, а для Форест ця гра лише поглибила кризу, залишивши команду в зоні вильоту.

Анже Постекоглу, який приєднався до клубу влітку після успішної роботи в Тоттенгемі, не зміг швидко налагодити гру команди, і тепер Ноттінгем Форест змушений шукати вже третього тренера за календарний рік.