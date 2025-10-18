Ноттінгем Форест шокував футбольну спільноту, оголосивши про звільнення головного тренера Анже Постекоглу всього через кілька хвилин після фінального свистка у матчі проти Челсі, який завершився поразкою з рахунком 0:3.

​Власник клубу Евангелос Марінакіс, відомий своїми рішучими та іноді імпульсивними кадровими рішеннями, не став чекати та вдався до кардинальних змін.

​Поразка від Челсі стала останньою краплею для керівництва. Голи Ачимпонга  Педро Нету та Джеймса забезпечили перемогу лондонцям, а для Форест ця гра лише поглибила кризу, залишивши команду в зоні вильоту.

Анже Постекоглу, який приєднався до клубу влітку після успішної роботи в Тоттенгемі, не зміг швидко налагодити гру команди, і тепер Ноттінгем Форест змушений шукати вже третього тренера за календарний рік.