Головний тренер Челсі повідомив, що аргентинський півзахисник пропустив гру через травму, проте заспокоїв уболівальників, що пошкодження не є серйозним.

Енцо Мареска розкрив причину відсутності ключового півзахисника Енцо Фернандеса у заявці на матч Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Аргентинець пропустив поїздку на Сіті Граунд через запалення в коліні, яке стало причиною дострокового від'їзду з табору збірної.

​Ще до матчу участь Фернандеса, а також Мойсеса Кайседо та Педру Нету була під питанням, оскільки вони пропустили тренування у четвер. У підсумку, Фернандес не потрапив до складу, а Кайседо залишився на лаві запасних.

​"Це не викликає великого занепокоєння", — заявив Мареска перед грою в коментарі для TNT Sports. "Він вибув через проблему, через травму, і, сподіваюся, він зможе повернутися дуже скоро".

Відсутність Фернандеса додала проблем лондонському клубу, який і так страждає від великої кількості травмованих гравців. Зокрема, раніше стало відомо, що атакуючий півзахисник Коул Палмер вибув ще на шість тижнів через проблеми з пахом.