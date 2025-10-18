Англія

Оцінка 6.6 від SofaScore та нуль шансів у команди українця.

18 жовтня на арені стадіону Сіті Граунд відбувся матч восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрілися Ноттінгем Форест та Челсі.

Підопічні Енцо Марески продемонстрували впевнену гру та не залишили шансів супернику, влаштувавши розгром — 3:0. Лондонці повністю контролювали хід поєдинку, не дозволивши господарям поля створити серйозну загрозу.

Після фінального свистка статистичний портал SofaScore опублікував оцінки футболістів за їхній виступ. Найкращим гравцем зустрічі став португальський вінгер Челсі Педру Нету — він відзначився забитим м’ячем і результативною передачею, отримавши оцінку 9.3 бала.

Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко провів на полі 74 хвилини та отримав оцінку 6.6.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест звільнив Постекоглу після поразки від Челсі.