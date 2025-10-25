Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 22:00.
Брентфорд — Ліверпуль, Getty Images
25 жовтня 2025, 09:15
Після яскравої єврокубкової перемоги Ліверпуль вирушає до західного Лондона, щоб відновити чемпіонську ходу в Прем’єр-лізі. Їхній суперник — непередбачуваний Брентфорд, який звик створювати проблеми навіть грандам і цього сезону вже не раз доводив, що може бити фаворитів.
БРЕНТФОРД — ЛІВЕРПУЛЬ
СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ БРЕНТФОРД КОММ’ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Кіта Ендрюса поступово набуває впевненості: минулого туру "бджоли" здобули першу виїзну перемогу сезону, обігравши Вест Гем 2:0, а Ігор Тьяго продовжує феєрити — п’ять голів у восьми турах і все більша увага з боку топклубів. У центрі поля блискуче діє українець Єгор Ярмолюк, який став важливою ланкою системи Ендрюса — його універсальність дозволяє Брентфорду гнучко перебудовуватись між схемами. Додаткову емоцію матчу додасть зустріч із Джорданом Гендерсоном, колишнім капітаном Ліверпуля, який тепер веде гру "бджіл" у серці півзахисту.
Утім, домашні результати Брентфорда залишаються нестабільними: лише три перемоги у 16 зустрічах 2025 року, проте дві з них — уже цього сезону, включно зі звитягою проти Манчестер Юнайтед (3:1). Тому на Комм’юніті Стедіум на господарів очікує гаряча підтримка. Тим більше, що Брентфорд прагне перервати неприємну серію з п’яти поразок поспіль від Ліверпуля, загальний рахунок яких — 1:12.
Після трьох поразок у Прем’єр-лізі поспіль Арне Слот опинився під тиском. Його команда втратила лідерські позиції, опустившись на третє місце, а оборона пропустила вже 18 м’ячів у 13 матчах усіх турнірів. Проте в середині тижня "червоні" зняли частину напруги, розгромивши Айнтрахт (5:1) у Лізі чемпіонів. Забивали всі — ван Дейк, Конате, Гакпо, Собослаї та новачок Екітіке. Саме він, імовірно, знову очолить атаку в Лондоні.
Попри вибухову атаку, проблеми залишаються: Мохамед Салах не забиває з гри вже сім турів, а Конате часто помиляється в позиційній грі. Водночас Арне Слот знову сподівається на креативність Собослаї та стабільність Мак Аллістера, які мають взяти на себе керування темпом гри. Цікаво буде подивитися й на повернення Салаха в основу — чи зможе він зламати свою серію на полі команди, яку ще жоден гранд не обігрує без труднощів.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.86, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 4.15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.40.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРЕНТФОРД : Келлегер — Коллінз, ван ден Берг, Піннок — Кайоде, Гендерсон, Ярмолюк, Льюїс-Поттер — Дамсгор, Шаде, Ігор Тьяго
ЛІВЕРПУЛЬ : Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2