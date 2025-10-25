СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ БРЕНТФОРД КОММ’ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Кіта Ендрюса поступово набуває впевненості: минулого туру "бджоли" здобули першу виїзну перемогу сезону, обігравши Вест Гем 2:0, а Ігор Тьяго продовжує феєрити — п’ять голів у восьми турах і все більша увага з боку топклубів. У центрі поля блискуче діє українець Єгор Ярмолюк, який став важливою ланкою системи Ендрюса — його універсальність дозволяє Брентфорду гнучко перебудовуватись між схемами. Додаткову емоцію матчу додасть зустріч із Джорданом Гендерсоном, колишнім капітаном Ліверпуля, який тепер веде гру "бджіл" у серці півзахисту.

Утім, домашні результати Брентфорда залишаються нестабільними: лише три перемоги у 16 зустрічах 2025 року, проте дві з них — уже цього сезону, включно зі звитягою проти Манчестер Юнайтед (3:1). Тому на Комм’юніті Стедіум на господарів очікує гаряча підтримка. Тим більше, що Брентфорд прагне перервати неприємну серію з п’яти поразок поспіль від Ліверпуля, загальний рахунок яких — 1:12.

Після трьох поразок у Прем’єр-лізі поспіль Арне Слот опинився під тиском. Його команда втратила лідерські позиції, опустившись на третє місце, а оборона пропустила вже 18 м’ячів у 13 матчах усіх турнірів. Проте в середині тижня "червоні" зняли частину напруги, розгромивши Айнтрахт (5:1) у Лізі чемпіонів. Забивали всі — ван Дейк, Конате, Гакпо, Собослаї та новачок Екітіке. Саме він, імовірно, знову очолить атаку в Лондоні.

Попри вибухову атаку, проблеми залишаються: Мохамед Салах не забиває з гри вже сім турів, а Конате часто помиляється в позиційній грі. Водночас Арне Слот знову сподівається на креативність Собослаї та стабільність Мак Аллістера, які мають взяти на себе керування темпом гри. Цікаво буде подивитися й на повернення Салаха в основу — чи зможе він зламати свою серію на полі команди, яку ще жоден гранд не обігрує без труднощів.