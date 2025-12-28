Інше

Барселона оформила золотий хет-трик на церемонії в Дубаї.

Цьогорічна премія Globe Soccer Awards стала справжнім бенефісом каталонської Барселони.

Найбільш очікуваною та водночас приємною для вболівальників новиною став приз найкращому гравцеві року в Ла Лізі, який отримав Рафінья. Бразилець, який за останній рік пройшов шлях від об’єкта критики до капітана та беззаперечного лідера команди, нарешті отримав офіційне визнання свого неймовірного прогресу.

Його внесок у результативність Барси та феноменальна працездатність на полі зробили його ключовою фігурою в системі Гансі Фліка. Шанувальники футболу вже встигли відреагувати на цю новину в соцмережах, зазначаючи, що хоч десь не забули про бразильського топа.

Окрім Рафіньї, тріумфували ще двоє представників Барселони.

Найкращим тренером було визнано Ганса-Дітера Фліка:Німецький фахівець, який лише за кілька місяців перетворив Барселону на найрезультативнішу машину Європи, цілком заслужено обійшов конкурентів. Його смілива тактика з високою лінією оборони стала головним трендом чемпіонату Іспанії.

Найкращим молодим футболістом став Ламін Ямаль: 18-річний вундеркінд продовжує збирати всі можливі нагороди у своїй віковій категорії. Його перемога на Globe Soccer Awards стала ще одним підтвердженням того, що прямо зараз він є найперспективнішим гравцем планет