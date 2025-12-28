Інше

Португалець випередив Палмера, Педрі та Невеша.

Церемонія Globe Soccer Awards у Дубаї продовжує дивувати футбольну спільноту. Після визнання Португалії найкращою збірною, індивідуальну нагороду отримав один із її головних двигунів — Вітінья.

Його визнали найкращим півзахисником планети, що стало логічним завершенням ідеального року для 25-річного гравця. Боротьба за звання найкращого хавбека була чи не найзапеклішою в межах цьогорічної премії.

Вітінья зумів випередити гравців, чиї імена не сходили з перших шпальт газет протягом усього сезону: Коул Палмер (Челсі), Педрі (Барселона), Жуау Невеш (ПСЖ)

Попри неймовірну індивідуальну гру конкурентів, вирішальним фактором стала командна ефективність та безпрецедентна кількість титулів португальця. 2025 рік став для Вітіньї справжнім золотим марафоном. Він став ключовим елементом системи Луїса Енріке в ПСЖ та Роберто Мартінеса в збірній.