Команди не виявили сильнішого.
В рамках 18 туру англійської Прем’єр-ліги Сандерленд приймав Лідс Юнайтед.
Симон Адінгра на 28-й хвилині відкрив рахунок у матчі та вивів «чорних котів» уперед. Домінік Калверт-Льюїн на 47-й хвилині забив м'яч у відповідь та встановив підсумковий рахунок у матчі.
Після цієї гри Сандерленд з 28 очками розташовується на сьомому рядку в турнірній таблиці АПЛ, Лідс Юнайтед з 20 очками знаходиться на 16-му місці.
Сандерленд – Лідс 1:1
Голи: Адінґра (28) — Калверт-Льюїн (47)
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Циркін — Джака, Ґертрейда — Ріґґ (Маєнда, 68), Ле Фе, Адінґра (Мандл, 85) — Броббі (Ізідор, 68)
Лідс: Перрі — Родон (Танака, 31), Бійол, Стрейк — Боґл, Ааронсон, Ампаду, Штах, Ґудмундссон — Калверт-Льюїн (Ньйонто, 83), Окафор (Нмеча, 73)
Попередження: Г'юм (61)