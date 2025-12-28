Англія

Команди не виявили сильнішого.

В рамках 18 туру англійської Прем’єр-ліги Сандерленд приймав Лідс Юнайтед.

Симон Адінгра на 28-й хвилині відкрив рахунок у матчі та вивів «чорних котів» уперед. Домінік Калверт-Льюїн на 47-й хвилині забив м'яч у відповідь та встановив підсумковий рахунок у матчі.

Після цієї гри Сандерленд з 28 очками розташовується на сьомому рядку в турнірній таблиці АПЛ, Лідс Юнайтед з 20 очками знаходиться на 16-му місці.