Інше

Француз відвідав Марокко.

Фулбек збірної Марокко Ашраф Хакімі висловився про приїзд Кіліана Мбаппе на Кубок африканських націй. Його слова наводить Фабріціо Романо.

Приємно було бачити Мбаппе тут, у Марокко. Він любить нашу країну! Йому подобається Марокко, йому подобається наша їжа... Я так радий його бачити.

Йому сподобався наш виступ, і він сказав, що ми абсолютно можемо виграти Кубок Африки», – розповів Хакімі.

Після двох зіграних матчів на КАН Марокко набрав чотири очки.