Француз відвідав Марокко.
Ашраф Хакімі, Getty Images
28 грудня 2025, 16:55
Фулбек збірної Марокко Ашраф Хакімі висловився про приїзд Кіліана Мбаппе на Кубок африканських націй. Його слова наводить Фабріціо Романо.
Приємно було бачити Мбаппе тут, у Марокко. Він любить нашу країну! Йому подобається Марокко, йому подобається наша їжа... Я так радий його бачити.
Йому сподобався наш виступ, і він сказав, що ми абсолютно можемо виграти Кубок Африки», – розповів Хакімі.
Після двох зіграних матчів на КАН Марокко набрав чотири очки.