У продовженні 17 туру Серії А.

Наполі завдяки дублю Гойлунна здолав на виїзді Кремонезе (2:0)

Орендований у Манчестер Юнайтед нападник відкрив рахунок на 19-й хвилині. До данського форварда прилетів м’яч після серії рикошетів. Расмус не розгубився та потужним ударом розстріляв воротаря.

На останній хвилині основного часу перщого тайму нападник оформив дубль. Політано пройшов правим флангом і виконав навіс у штрафний майданчик суперника. Мактоміней виграв боротьбу та проштовхнув м’яч на Гойлунна. 19-й номер в один дотик відправив снаряд у сітку.

У підсумку Наполі впевнено переграв суперника та продовжує дихати у спину лідерам Серії А.

Кремонезе - Наполі 0:2

Голи: Гойлунн, 13, 45

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті (Флоріані Муссоліні, 82) — Барб'єрі (Йонсен, 61), Грассі (Бондо, 77), Паєро, Дзербін (Бонаццолі, 77), Пеццелла — Варді, Санабрія (Мумбанья, 61)

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Політано (Маццоккі, 88), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 46) — Нерес (Буонджорно, 73), Гойлунн, Ельмас (Ланг, 51)

Попередження: Барб'єрі, Бонаццолі — Жезус, Мактоміней