Перемога в Лізі націй принесла підопічним Роберто Мартінеса головну командну нагороду в Дубаї.

На щорічній церемонії Globe Soccer Awards національну збірну Португалії було офіційно оголошено найкращою командою 2025 року.

Це визнання стало логічним підсумком феноменального сезону, протягом якого португальці підтвердили свій статус однієї з головних сил європейського футболу.

Головним досягненням, що забезпечило португальцям цю нагороду, став їхній тріумфальний виступ у Лізі націй 2025. Протягом усього турніру команда демонструвала бездоганну гру, а кульмінацією сезону став фінальний поєдинок проти принципового суперника — збірної Іспанії.

У напруженому фіналі Португалія зуміла переграти діючих чемпіонів Європи, продемонструвавши не лише характер, а й видатну тактичну гнучкість. Цей титул став другим в історії збірної в межах Ліги націй, що зробило їх найтитулованішою командою цього турніру.