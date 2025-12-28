Англія

Англієць відзначив свого керманича.

Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс висловився про головного тренера команди Унаї Емері після перемоги над Челсі (2:1). Його слова наводить BBC.

Приголомшлива перемога. Очевидно, особисто для мене чудове почуття – вийти на поле та забити два голи. Але загалом неймовірно продовжити нашу серію, приїхавши на складний стадіон до Челсі та перемігши.

Емері змінив гру, тому що Челсі грав "один в один", але у них був додатковий центральний захисник, коли ми розтягувалися. Тому, коли я вийшов у другому таймі, він випустив Санчо до Роджерса на фланг, і я думаю, це дало нам трохи більше простору, а потім поставив Тілеманса на позицію «десятки», тому у нас там була додаткова людина. Я сказав би, що він тактичний геній», – заявив Воткінс.