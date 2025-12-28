Англія

Червоні мають найгіршу в Прем'єр-лізі різницю голів після статичних положень, що ледь не коштувало їм очок у останніх турах.

Після перемоги над Вулвергемптоном (2:1) капітан мерсисайдців Вірджил ван Дейк назвав проблему вбивцею ігрового ритму та результатів. Статистика Ліверпуля в сезоні 2025/26 демонструє нетипову для претендента на титул слабкість.

Наразі команда ділить сумнівне лідерство за кількістю пропущених голів зі стандартів із аутсайдерами чемпіонату. Вірджил ван Дейк, який зазвичай є господарем повітря у власному штрафному майданчику, вважає, що команда припускається помилок на вирішальній стадії розіграшу.

"Ми пропустили забагато і забиваємо недостатньо. Я б сказав, що щонайменше у 75% випадків справа навіть не в першому контакті. Саме другий етап є вирішальним, і саме там ми програємо", — пояснює капітан.

На підтвердження цих слів — голи Сантьяго Буено (Вулвз) та Рішарлісона (Тоттенгем), які стали наслідком нездатності червоних якісно вибити м'яч після першого навісу.

Головний тренер Арне Слот не став прикрашати дійсність, визнавши, що Ліверпуль зараз є чи не єдиною командою, яка майже ніколи не забиває зі стандартів, але регулярно пропускає з них.

"Ми повинні переконатися, що навіть коли справи йдуть проти нас через стандарти, ми знаходимо шлях до перемоги. У двох останніх іграх ми пропускали саме так, але змогли виграти. Для мене це ознака прогресу в характері, але нам потрібно терміново вдосконалюватися. Ми працюємо над цим майже на кожному тренуванні", — підкреслив Слот.

Попри "стандартну" кризу, Ліверпуль продовжує триматися в зоні Ліги чемпіонів, займаючи 4-ту сходинку. Проте експерти впевнені: якщо Арне Слот не вирішить проблему, це може коштувати команді команді важливих очок.