Німець нарешті забив.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про перший гол за Ліверпуль Флоріана Вірца. Його слова наводить Sky Sports.

«Я був дуже радий за нього. Він провів чудовий матч. У першому таймі вся команда виглядала чудово. Приємно це бачити, і, я чекаю від нього більшого.

Він звикає до гри за Ліверпуль, до того, що ми хочемо робити як команда, до інтенсивності. Десь після 70-ї хвилини, здається, у нього з'явилися судоми – це частина футболу. Йому просто треба продовжувати працювати. Це був дуже важливий гол для нас, а тепер – думки вже про матч першого січня проти Лідса.

Здається, він практично скрізь на полі: на лівому фланзі, то в центрі. Це дуже розумний футболіст, який чудово почувається з м'ячем. Він знаходить простір між лініями і може бути дуже важливим для команди.

Йому хочеться бути значним з погляду голів та передач. Але та робота без м'яча та кількість моментів, які він створює, для мене навіть важливіша. Я дуже радий за нього, як і вся команда. Ви бачили, як ми святкували: усі були щиро щасливі за нього», – сказав Ван Дейк.