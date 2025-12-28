Німець нарешті забив.
Ван Дейк, Getty Images
28 грудня 2025, 18:53
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про перший гол за Ліверпуль Флоріана Вірца. Його слова наводить Sky Sports.
«Я був дуже радий за нього. Він провів чудовий матч. У першому таймі вся команда виглядала чудово. Приємно це бачити, і, я чекаю від нього більшого.
Він звикає до гри за Ліверпуль, до того, що ми хочемо робити як команда, до інтенсивності. Десь після 70-ї хвилини, здається, у нього з'явилися судоми – це частина футболу. Йому просто треба продовжувати працювати. Це був дуже важливий гол для нас, а тепер – думки вже про матч першого січня проти Лідса.
Здається, він практично скрізь на полі: на лівому фланзі, то в центрі. Це дуже розумний футболіст, який чудово почувається з м'ячем. Він знаходить простір між лініями і може бути дуже важливим для команди.
Йому хочеться бути значним з погляду голів та передач. Але та робота без м'яча та кількість моментів, які він створює, для мене навіть важливіша. Я дуже радий за нього, як і вся команда. Ви бачили, як ми святкували: усі були щиро щасливі за нього», – сказав Ван Дейк.