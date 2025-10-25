Англія

9 тур АПЛ в самому розпалі.

Алехандро Гарначо, який приєднався до стану аристократів влітку за 46 млн євро, забив дебютний м'яч за клуб. Проте відсвяткувати цю подію сповна він не зміг — Челсі поступився. Сандерленд уже в доданий час убіг у контратаку та скористався своїм шансом. Шемсдін Тальбі влучним пострілом відправив м'яч у нижній кут. Чорні коти вперше з 2014 року переграли лондонців.

Челсі — Сандерленд 1:2

Голи: Гарначо, 4 - Іcідор, 22, Тальбі, 90+3

Челсі: Санчес — Джеймс, Ачімпонг (Адарабіойо, 76), Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету (Джордж, 85), Педро (Сантос, 85), Гарначо (Естеван, 58) — Гію (Гіттенс, 76)

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Гертрейда, Мандава, Г'юм — Тріантіс, Садікі, Джака, Ле Фе (Рігг, 75) — Іcідор (Броббі, 75)

Попередження: Фе

Ньюкасл першим відкрив рахунок — на 18-й хвилині відзначився Джефрі. Після перерви Лукич зробив рахунок нічийним. Здавалося, що команди поділять очки, але Бруно на 90-й хвилині приніс господарям перемогу.

Ньюкасл Юнайтед — Фулгем 2:1

Голи: Мерфі, 18, Гімараес, 90 - Лукич, 56

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман (Шер, 61), Берн — Жоелінтон, Гімараес, Майлі (Тоналі, 61) — Мерфі (Барнс, 61), Вольтемаде, Гордон (Еланга, 76)

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Сессеньйон — Лукич, Берге — — — Траоре (Кінг, 76), Івобі — Хіменес

Попередження: Тете, Івобі