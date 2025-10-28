Англія

Аргентинський вінгер розповів про розмову з Енцо Марескою перед переходом.

Новачок лондонського Челсі Алехандро Гарначо поділився деталями свого переходу до лондонського клубу та пояснив, чому вирішив приєднатися саме до "синіх".

"Коли я спілкувався з клубом і з Марескою, для мене було важливо розуміти стиль гри, який ми маємо. Він багато чого пояснив мені під час відеодзвінка.

Це велика можливість для мене прогресувати як футболіст у такій команді, як Челсі", — цитує слова Гарначо видання Sports Illustrated.

Нагадаємо, що Челсі заплатив Ман Юнайтед за Алехандро Гарначо 46,2 млн євро. У цьому сезоні 21-річний аргентинець провів за "пенсіонерів" 7 матчів та забив 1 гол.