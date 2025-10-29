Англія

Керманич розповів про роль бразильця в клубі.

Бразильський фланговий нападник Манчестер Сіті Савіо Морейра де Олівейра, також відомий як Савіньйо, під час минулої кампанії провів дебютний сезон у англійському колективі з моменту свого трансферу із французького Труа та відзначився трьома голами та 13 гольовими передачами за 48 ігор.

Ці показники 21-річного виконавця мали посередній відгук у вболівальників "містян" на тлі загалом невдалої кампанії для клубу, а вже в цьому сезоні Хосеп Гвардіола меншою мірою виділяє ігровий час для свого підопічного.

У підсумку, у Савіо наразі один гол та два асисти за 10 ігор (556 хвилин).

Однак головний тренер Сіті в останньому інтерв’ю наголосив на тому, що бразилець і надалі залишається важливою частиною команди для нього.

"Савіньйо — гравець високого рівня. Він почувається комфортно, граючи на обох флангах атаки. І щойно він зробить крок уперед, щоб стати вирішальним гравцем з точки зору кількості голів, результативних передач, особливо — голів, він стане гравцем елітного класу. Йому просто потрібно зробити цей крок.

На початку гри проти Евертона у нього було два моменти один на один. Щойно він зробить цей крок, і почне забивати голи… Він зрештою повинен це зробити, тому що у нього є для цього якість, ми бачили це на тренуваннях.

Він ще дуже молодий, ми не можемо не звертати на це увагу. І ми дуже раді за нього. Останні дві гри були дуже агресивними та потребували витримки, щоб грати один на один. І відзначив його асисти в іграх проти Евертона та Вільярреала. Він задіяний у багатьох моментах під час матчу.

Щойно він почне забивати, він стане справді хорошим гравцем і для збірної Бразилії. Анчелотті матиме неймовірного гравця", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що найбільш яскраві виступи Савіо припали на його період у складі іншого клубу City Group — каталонської Жирони.