Тренер Ньюкасла оцінив суперника перед кубковим матчем.
Едді Гау, Getty Images
29 жовтня 2025, 12:39
Головний тренер Ньюкасла Едді Гау поділився думками про Тоттенгем напередодні матчу 1/8 фіналу Кубка ліги.
"Вони будують гру по-різному, агресивні без м’яча. Мають різні способи перемоги, включаючи стандарти. Віддаю належне Томасу Франку та його штабу", — цитує Гау BBC.
Гау нагадав про минулорічну перемогу в турнірі: "Це було неймовірне відчуття. Після такого хочеться повторити якомога швидше".
Щодо травм: Свен Ботман без струсів, але не тренувався. Льюїс Голл найближчий до повернення, але пропустить гру. Лівраменто відновиться до матчу з Ман Сіті (22 листопада). Йоан Вісса — поза грою через травму коліна.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл таємно продовжив контракт з Тоналі.