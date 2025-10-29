Англія

Тренер Ньюкасла оцінив суперника перед кубковим матчем.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау поділився думками про Тоттенгем напередодні матчу 1/8 фіналу Кубка ліги.

"Вони будують гру по-різному, агресивні без м’яча. Мають різні способи перемоги, включаючи стандарти. Віддаю належне Томасу Франку та його штабу", — цитує Гау BBC.

Гау нагадав про минулорічну перемогу в турнірі: "Це було неймовірне відчуття. Після такого хочеться повторити якомога швидше".

Щодо травм: Свен Ботман без струсів, але не тренувався. Льюїс Голл найближчий до повернення, але пропустить гру. Лівраменто відновиться до матчу з Ман Сіті (22 листопада). Йоан Вісса — поза грою через травму коліна.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл таємно продовжив контракт з Тоналі.