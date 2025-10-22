Англія

Клуб уклав нову угоду з італійцем, коли той запропонував піти на зниження зарплати під час 10-місячного відсторонення за ставки.

Півзахисник Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі підписав таємне продовження контракту з клубом у жовтні 2023 року — одразу після того, як отримав 10-місячну дискваліфікацію за порушення правил щодо азартних ігор.

​За даними видання The Athletic, у той час, коли було оголошено про його відсторонення, Тоналі сам звернувся до керівництва клубу з пропозицією погодитися на скорочення зарплати на період його відсутності.

Ньюкасл прийняв цю пропозицію, але водночас запропонував гравцеві продовжити його угоду ще на 12 місяців. Таким чином, новий контракт 25-річного італійця тепер діє до 2029 року замість 2028-го. Більше того, угода містить опцію одностороннього продовження з боку клубу ще на один рік, що фактично "прив'язує" гравця до «Ньюкасла» до 2030 року. ​

Повідомляється, що Тоналі був дуже сприйнятливий до цієї ідеї, бажаючи віддячити клубу за віру та підтримку, виявлену під час скандалу. ​Цей крок ставить Ньюкасл у набагато сильнішу позицію на тлі інтересу до гравця з боку інших європейських клубів, зокрема Ювентуса. Керівництво «сорок» сподівається уникнути повторення ситуації з Александером Ісаком, якого вони були змушені продати в Ліверпуль в останній день трансферного вікна.

Незважаючи на те, що Тоналі пропустив 10 місяців, він залишається ключовим гравцем для команди, і тепер клуб не відчуває нагального тиску щодо ведення переговорів про новий довгостроковий контракт.