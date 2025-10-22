Клуб уклав нову угоду з італійцем, коли той запропонував піти на зниження зарплати під час 10-місячного відсторонення за ставки.
Сандро Тоналі, Getty Images
22 жовтня 2025, 14:58
Півзахисник Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі підписав таємне продовження контракту з клубом у жовтні 2023 року — одразу після того, як отримав 10-місячну дискваліфікацію за порушення правил щодо азартних ігор.
За даними видання The Athletic, у той час, коли було оголошено про його відсторонення, Тоналі сам звернувся до керівництва клубу з пропозицією погодитися на скорочення зарплати на період його відсутності.
Ньюкасл прийняв цю пропозицію, але водночас запропонував гравцеві продовжити його угоду ще на 12 місяців. Таким чином, новий контракт 25-річного італійця тепер діє до 2029 року замість 2028-го. Більше того, угода містить опцію одностороннього продовження з боку клубу ще на один рік, що фактично "прив'язує" гравця до «Ньюкасла» до 2030 року.
Повідомляється, що Тоналі був дуже сприйнятливий до цієї ідеї, бажаючи віддячити клубу за віру та підтримку, виявлену під час скандалу. Цей крок ставить Ньюкасл у набагато сильнішу позицію на тлі інтересу до гравця з боку інших європейських клубів, зокрема Ювентуса. Керівництво «сорок» сподівається уникнути повторення ситуації з Александером Ісаком, якого вони були змушені продати в Ліверпуль в останній день трансферного вікна.
Незважаючи на те, що Тоналі пропустив 10 місяців, він залишається ключовим гравцем для команди, і тепер клуб не відчуває нагального тиску щодо ведення переговорів про новий довгостроковий контракт.