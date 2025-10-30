Англія

Втрата для Слота.

Правий фулбек англійського Ліверпуля Жеремі Фрімпонг через травму не допоможе своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець отримав пошкодження задньої поверхні стегна у матчі з Айнтрахтом у Лізі чемпіонів. В наслідок цієї травми, Фрімпонг пропустить близько шести тижнів.

Цього сезону Жеремі Фрімпонг відіграв за Ліверпуль дев'ять матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль шукає заміну для Салаха.