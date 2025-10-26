Англія

Клуб із Мерсісайду розглядає двох молодих вінгерів з АПЛ як потенційних наступників єгипетського лідера..

Ліверпуль активно шукає варіанти підсилення атаки на випадок відходу Мохамеда Салаха.

За інформацією Football Insider, скаути клубу звернули увагу на двох гравців англійської Прем’єр-ліги — Антуана Семеньйо з Борнмута та Ентоні Гордона з Ньюкасла.

Керівництво "червоних" високо оцінює універсальність обох футболістів, їхню здатність діяти на кількох позиціях у передній лінії та ефективно проходити до штрафного майданчика суперника.

Посилений інтерес до цих гравців пов’язаний із невизначеністю щодо майбутнього 33-річного Салаха, контракт якого з Ліверпулем наближається до завершення. Клуб прагне завчасно знайти гідного спадкоємця своєї головної зірки в атаці.

Також Ліверпуль стежить за переговорами Олісе з Баварією.