Єгипетський форвард Ліверпуля може стати одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу, якщо прийме пропозицію з Саудівської Аравії.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах залишається головною ціллю клубів із Саудівської Аравії. Як повідомляє TBR Football, 33-річному форварду запропонували рекордну зарплату — близько £150 мільйонів (€170 млн) на рік.

Окрім цього, за даними джерела, у контракті може бути прописана опція отримання частки у клубі в майбутньому, а також статус посла туризму країни.

Якщо Салах погодиться на угоду, його заробіток майже зрівняється із доходами форварда Ан-Насра Кріштіану Роналду, який, за інформацією видання, отримує близько £175 мільйонів (€200 млн) щороку.

У поточному сезоні Салах провів 13 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав три результативні передачі. Його чинний контракт із англійським клубом розрахований до літа 2027 року. Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить €45 мільйонів.