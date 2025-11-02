Англія

Форвард оформив ювілейний м’яч у грі з Астон Віллою та зрівнявся з Вейном Руні за результативними діями.

Мохамед Салах забив ювілейний 250-й гол у складі Ліверпуля в усіх турнірах. Це сталося у матчі 10-го туру АПЛ проти Астон Вілли, де єгипетський вінгер відкрив рахунок і допоміг мерсисайдцям повести в рахунку 1:0 після першого тайму. На досягнення цієї позначки Салаху знадобилося 415 офіційних матчів за "червоних".

250 Liverpool goals for Mohamed Salah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/tokOsDjk8K — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 1, 2025

Завдяки цьому голу Салах залишився третім найкращим бомбардиром в історії клубу, поступаючись лише Роджеру Ханту (285 голів у 492 матчах) та Іану Рашу (346 голів у 660 матчах). Також він зрівнявся з Вейном Руні за кількістю результативних дій у матчах АПЛ у складі одного клубу — у обох тепер по 276 голів і асистів.

У чемпіонаті Англії на рахунку Салаха 188 голів та 88 результативних передач у 298 матчах.