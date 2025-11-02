Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 листопада 2025 року.

Челсі у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги в гостях у лондонському дербі обіграв Тоттенгем (1:0).

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 34 хвилині, а його автором став Жуан Педро.

Після десяти турів Тоттенгем та Челсі набрали по 17 очок і займають четверте та п'яте місця в АПЛ відповідно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Челсі у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Тоттенгем — Челсі 0:1

Гол: Педро, 34.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Удогі, 73), Дансо (Ромеро, 60), ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр — Кудус, Бентанкур (Рішарлісон, 60), Бергвалль (Сімонс, 7) — Коло Муані (Джонсон, 73).

Челсі: Санчес — Джеймс, Фофана (Адарабіойо, 89), Чалоба, Кукурелья — Гюсто (Лавія, 76), Кайседо — Нету (Естеван, 85), Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 66) — Педро.

Попередження: Бентанкур, Дансо, Сімонс, Кудус — Фернандес.