Іспанія

Іспанський захисник погодив новий контракт з каталонським клубом і залишиться у складі Барси.

Захисник Барселони Ерік Гарсія вирішив продовжити кар'єру в каталонському клубі, незважаючи на інтерес з боку Челсі та Тоттенгема, повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, 24-річний іспанець вже погодив умови нового контракту з клубом, і обидва представники англійської Прем'єр-ліги були проінформовані, що Гарсія не продається.

У нинішньому сезоні Ерік Гарсія провів 13 матчів у всіх турнірах за Барселону і забив один гол. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.

