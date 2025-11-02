Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Бернлі.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Бернлі (2:0).

"Дуже радий перемозі. Це справді непросте місце. Вони програли тут один раз за 18 місяців, Ліверпулю, після удару з пенальті наприкінці матчу.

Ми почали гру винятково добре. Перший тайм був одним із найкращих у нашій історії. Забили два голи, створили ще два-три чудові моменти і не пропустили жодного. Це стало для нас платформою, тому що у другому таймі ми понизили планку. Але знову ж таки в обороні ми були якісні до моменту зі штрафним. Нам трохи пощастило, що м'яч потрапив у стійку, і ми зберегли ворота сухими.

Заміна Йокереса у перерві? Це був один із найкращих його матчів. Загалом його гра була винятковою. Нам довелося його замінити, бо він відчув м'язовий дискомфорт – побачимо, що буде далі.

Ми обговорювали цей сезон, ті матчі, в яких ми зазнали невдач або втратили очки, особливо у минулому сезоні. Ми розуміли, який виклик нам належить, і який рівень гри нам потрібно буде продемонструвати, щоб перемогти, тому що Бернлі має цей дух і віру в досягненні результату тут, вдома, і це відчувалося. Тож те, що ми зробили, — це велика заслуга хлопців", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бернлі — Арсенал.