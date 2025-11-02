Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 листопада 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Бернлі (2:0).

Команда Мікеля Артети відкрила рахунок на 14 хвилині зусиллями Віктор Йокереса, після чого на 35 хвилині перевагу "канонірів" подвоїв Деклан Райс.

Після десяти турів Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи Борнмут та Ліверпуль на сім балів, але у "вишень" є гра в запасі. У Бернлі десять очок і 17 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Арсенал у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Бернлі — Арсенал 0:2

Голи: Йокерес, 14, Райс, 35.

Бернлі: Дубравка — Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Каллен (Едвардс, 83), Флорентіну — Угочукву (Чауна, 62), Лоран (Броя, 76), Ентоні (Брун Ларсен, 62) — Флеммінг (Межбрі, 76).

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі (Інкап'є, 72) — Езе (Нванері, 72), Субіменді (Нергор, 77), Райс — Сака, Йокерес (Меріно, 46), Троссар (Льюїс-Скеллі, 90).

Попередження: Каллен, Флеммінг — Магальяес.